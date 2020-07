KW 27 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Powerwolf - Best Of The Blessed

Es entbehrt nicht einem gewissen Amüsement, dass sich die deutschen Powermetal-Hitparadenstürmer Powerwolf in den Pressemitteilungen zum 15-Jahre-Jubiläum und der hier vorliegenden Best-Of-Compilation „Best Of The Blessed“ selbst feiern, obwohl man für die Jubiläumsfeierlichkeit mehr als ein halbes Jahr zu spät dran ist. Wer sich weder daran, noch an der käsig-symphonischen Umsetzung der einzelnen Songs stört, der wird von den Saarländern einmal mehr mit einer ganzen Wagenladung an Hymnen und Hits beliefert. Neu aufgenommen wurden Gassenhauer wie „We Drink Your Blood“, „Army Of The Night“ oder „Where The Wild Wolves Have Gone“, aber die Unterschiede zu den Originalversionen sind überschaubar. Alles an diesem Werk riecht nach schnellem Ausverkauf und zwingendem im-Gedächtnis-bleiben-wollen in einer wenig lukrativen Businessphase. Ob man das Teil wirklich braucht, sei dahingestellt. Ohne Bewertung