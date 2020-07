Neue Corona-Variante ansteckender als die Urform

Nach Kritik an ihrer ersten Studie stellten die Forscher zusätzliche Untersuchungen an: Unter anderem analysierten sie die Daten von 999 britischen Patienten, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden mussten. Sie stellten fest, dass Patienten mit der Variante D614G mehr Viruspartikel in sich trugen - sich dadurch aber am Schweregrad der Krankheit nichts änderte.