ÖBB-Vorstand: „Umfärben? Das glauben nur Medien“

Gentlemen‘s Agreement

In Sachen Besetzung von Aufsichtsräten sei ihm nach den Regierungsverhandlungen ein Gentlemen‘s Agreement kommuniziert worden, dass mindestens ein Aufsichtsrat der jeweiligen anderen Fraktion, also im Verhältnis 2:1 eingesetzt werden soll. Damit habe man den Proporz mit einer 1:1-Besetzung beenden wollen. „Das hat aber nicht überall stattgefunden“, so Schiefer. Es habe mehrere Fälle gegeben, wo nie ein Freiheitlicher gefragt wurde. Die ÖVP war ein wenig „zögerlicher“, so Schiefer. Zudem sei es nicht leicht gewesen, Personen für ein FPÖ-Ticket zu finden, da es in diesen Fällen immer „mediale Begleitmusik“ gegeben habe.