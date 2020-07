Immobilienverkäufe um vier Milliarden Euro

Kräftig bewegt hat sich der Immobilienmarkt in Tirol im Jahr 2019. 12.313 Verkäufe mit einem Volumen von 4,022 Milliarden Euro verzeichnete die Wirtschaftskammer. Was Mieter wenig erfreuen dürfte: In fast allen Bezirken, bei denen keine Mietzinsobergrenze gilt, gab es eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent. Wie diese sich weiterentwickelt, ist derzeit schwer abschätzbar.