Kurz verteidigt in Brief „nationale Antworten“

Kurz: „Österreich hat in Corona-Krise von Anfang an Solidarität gezeigt“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) konterte in seinem Antwortschreiben, das am Donnerstag in der „Zeit“ erscheint, gegen Cheblis Vorwürfe. Demnach habe Österreich in der Corona-Krise von Anfang an Solidarität gezeigt. „Wir haben Intensivpatienten aus Italien, Frankreich, und Montenegro aufgenommen, um Leben zu retten. Italien sowie die Staaten des Westbalkans haben von uns zudem Hilfslieferungen mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel erhalten.“ Auch habe man bereits ein 540-Milliarden-Euro schweres Hilfspaket auf den Weg gebracht, das insbesondere dem Gesundheitssektor in diesen Ländern seit Juni zur Verfügung stehe.