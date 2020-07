Hoffnungsvoll ist der Blick Europas auf die heute beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Das größte EU-Mitglied übernimmt in der schwierigen Corona-Phase für sechs Monate die Führung der EU. „Es liegt eine große Last auf den Schultern Deutschlands“, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bei ihrem Besuch in Berlin. Österreich bietet seine Unterstützung an.