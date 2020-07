Mostviertler Duo startet mit Räucherchips durch

Nach einem Testverkauf Ende 2019 steigt aber mittlerweile die Zahl der Bestellungen über den Online-Shop stark an. Die beiden machten mit ihren Holzchips aus der Not eine Tugend, wie Möser erklärt: „Der Holzmarkt liegt seit Monaten am Boden und wir wollten mit den Räucherchips ein innovatives Produkt auf einen neuen Markt bringen.“ Die Idee entstand, als Möser selbst Räucherchips online erwarb: „Da waren aber immer viel Staub und Rinde dabei. Da ich die dafür benötigten Geräte habe, entstand mit Florian Aspalter die Idee für unsere eigenes Produkt.“ Und mit ihren sechs Sorten der „Joe’s Smoker Chips“ bedienen die beiden Mostviertler eine wachsende Zahl an Abnehmern. Denn immer mehr (Hobby-)Grillmeister verfeinern ihre Zutaten mit Raucharomen.