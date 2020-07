Ende Juni um 139.300 mehr Arbeitslose als 2019

Die Corona-Krise sorgt weiterhin für Rekord-Arbeitslosigkeit in Österreich. Ende Juni waren 463.500 Personen arbeitslos oder in Schulung, das sind um 139.300 mehr als im Juni des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag in Österreich mit 10,1 Prozent um 3,6 Prozentpunkte höher als im Juni 2019. Der Höchststand lag Mitte April - zum Höhepunkt der Corona-Pandemie in Österreich - bei 588.000 Arbeitslosen, ein Rekordwert seit dem Jahr 1945.