Einer der hellsten Sterne ist spurlos verschwunden

Ein internationales Forscherteam um Andrew Allan vom Trinity Colleges in Dublin steht vor einem Rätsel: In der rund 75 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernten Kinman-Zwerggalaxie ist ein besonders massereicher und extrem heller Stern spurlos verschwunden, wie Beobachtungen mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile gezeigt haben.