Steirer-Unternehmer pessimistisch wie noch nie

Von rund 8000 kontaktierten Unternehmern in der Steiermark hätten diesmal erstaunlich viele, nämlich 1025, an der Umfrage teilgenommen - ganz ohne Nachtelefonieren, wie am Dienstag betont wurde. Das zeige, dass der Schuh bei vielen drückt. Die Zahlen sprachen für sich: 64,9 Prozent der Unternehmer nahmen Kurzarbeit in Anspruch, 49,4 Prozent schoben Investitionen auf, 34,2 Prozent hatten Liquiditätsengpässe, und 24,4 Prozent rechnen mit einem Personalabbau. Nur 3,5 Prozent seien gar nicht von der Krise betroffen.