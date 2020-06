Unwetter zerstörte Straßen und überflutete Höfe

„Bei der Anfahrt kam uns der Bach samt Ästen und Geröll auf der Straße entgegen. So viel Wasser in so kurzer Zeit habe ich selber noch nie gesehen. Wir waren echt überrascht.“ So erlebte das auch Hubert Wurzer aus Oberhof, dessen Keller unter Wasser stand. Durch das Unwetter wurden aber nicht nur Höfe überflutet: Die Metnitztal Straße wurde unterspült und ist in Oberhof derzeit nur einspurig befahrbar. Die Wasserversorgung in Mödring ist zerstört und rund 20 Prozent des ländlichen Wegenetzes im Vellachgraben wurden schwer beschädigt.