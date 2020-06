Schwere Unwetter wüteten im Norden Kärntens

Die Schäden in der Landwirtschaft sind groß. Wie die Österreichische Hagelversicherung am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurden am Sonntagabend auf einer Fläche von 2200 Hektar Ackerkulturen wie Getreide, Mais, Kürbis und Kartoffel sowie Grünland zerstört. „Nach ersten Erhebungen der Sachverständigen entstand ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 500.000 Euro“, sagte der Kärntner Landesleiter der Hagelversicherung, Hubert Gernig.