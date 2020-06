Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Mondseestraße in St. Gilgen in Oberösterreich ist am Sonntag kurz vor Mittag ein 73-jähriger Salzburger, der mit einem Motorrad unterwegs gewesen war, gestorben. Der Mann war vom Scharfling kommend Richtung Mondsee gefahren, als er auf der kurvenreichen Straße vor einer Kolonne überraschend abbremsen musste.