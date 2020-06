Oppositionschef Chakwera gewann „Tipp-Ex-Wahl“

Historischer Sieg

Das Resultat vom Sonntag läutet nun einen Umbruch in Malawi ein. Nachdem die beiden Brüder Bingu und Peter Mutharika 16 Jahre lang sehr umstritten das Land regiert hatten, übernimmt nun der Theologe Lazarus McCarty Chakwera das Ruder. Die Wahlbehörde bestätigte in der Nacht zum Sonntag das Ergebnis: Chakwera vereinte dabei 58 Prozent der Stimmen, Mutharika nur 39. In der Hauptstadt Lilongwe und anderen Zentren brachen nach der Ergebnisverkündung spontane Freudenfeiern aus.