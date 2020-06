Nach Corona-Pause startet der Baustellen-Sommer

Viele wichtige Baustellen

Nur eine von mehreren wichtigen Baustellen in diesem Sommer: So wird in Gleisdorf weiter am Neubau der Raabbrücke auf der B 65 gearbeitet (bis September), die Sanierung der L 221 von Feldbach bis Raabau geht ebenso ins Finale. Noch bis zum Frühjahr läuft die Sanierung der Rampe Landtorberg und der Martinibrücke in Judenburg, auch der große Umbau des Knotens Trautenfels im Ennstal dauer bis zum nächsten Jahr.