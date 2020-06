Opposition schäumt: „Geplanter Verfassungsbruch“

NEOS: Tanner interessiere nur „die Sicherheit des Sebastian Kurz"

Eine „Nebelgranate“, um die Befragung von Kanzler Kurz im Ibiza-U-Ausschuss zu verschleiern, ortet nach wie vor NEOS-Wehrsprecher Douglas Hoyos. Tanner gehe es nicht um die Sicherheit des Landes, „sondern rein um die Sicherheit des Sebastian Kurz“. So eine Ministerin sei „untragbar“. Hoyos hat überhaupt das Gefühl, dass Tanner nicht wisse, was in der Verfassung zum Bundesheer steht - „eine solche Ministerin sollte sich wirklich überlegen, ob sie am richtigen Sessel sitzt“.