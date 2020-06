Almwanderung hoch über dem Achensee

Im Sinne einer Rundtour nimmt man für den Abstieg den hinter der Alm angeschriebenen „Tunnelweg“. Der leitet zunächst als Forststraße hinunter in Richtung des relativ unbekannten aber prächtigen Dristenautals. In einer Linkskehre rechts abzweigen („Pertisau“), die Piste absteigend queren und auf dem schmäler werdenden Weg im Wald abwärts. Der zieht bald in den Felsen über dem Dristenautal dahin und durch zwei kurze Tunnel – tolle Tiefblicke inklusive.