Marsch sauer wegen Videobeweis: „Lächerlich!“

Eines davon - das 1:1 durch Noah Okafor - entsprang allerdings einer nicht geahndeten Abseitsstellung von Patson Daka. „Wir brauchen in Österreich den Videobeweis. Für den Schiedsrichter ist es schwierig, so knappe Situationen zu sehen“, erklärte Marsch. Dass in der heimischen Liga im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern noch ohne den Video Assistant Referee gearbeitet wird, findet der Trainer nach eigenen Angaben „lächerlich“.