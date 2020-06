Das dritte Gleis liegt bereits

Der künftige Verkehrsknotenpunkt in der Flachgauer Stadt wird künftig Neumarkt am Wallersee heißen. Köstendorf geht aber nicht verloren. Einen Halt weiter wird es dann Köstendorf-Weng geben. Eine Lösung mit der beide Bürgermeister leben können. „Wir hoffen, dass die Investitionen in den Ausbau und auch die neue Haltestellenbezeichnung noch mehr Menschen zum Umstieg auf die Bahn bewegen“, sagt Köstendorfs Ortschef Wolfgang Wagner.