Unser Golf-Ass als „Daniel Düsentrieb“

„Steirermen are very good.“ Das stellte Golf-Pro Lukas Nemecz zuletzt wieder unter Beweis. Denn dem steirischen „Daniel Düsentrieb“ ist’s schließlich zu verdanken, dass die heimischen Asse in der Corona-Tristesse nicht bloß ihre trockenen Trainingsrunden abspulen müssen, stattdessen im Rahmen des Audi Circuit unter Wettkampfbedingungen abschlagen können. Gemeinsam mit Routinier Markus Brier tüftelte der 30-jährige Grazer die grandiose Idee zu dieser Turnierserie aus.

Die heute und Freitag am GC Murhof ihren Abschluss findet. Der Endspurt verspricht Spannung pur im Grazer Norden: Mit Gerold Folk (3.), „Luki“ Nemecz (6.), Martin Wiegele (7.) und Sarah Schober (8.) wollen auch noch vier Lokalmatadore beim Gesamtsieg ein Wörtchen mitreden. Wird kein einfaches Unterfangen, Spitzenreiterin Christina Wolf war bei den zwei bisherigen Events in bestechender Form und geht mit zwei Schlägen Vorsprung auf ihren ersten Verfolger Oliver Rath ins Final-Doppel. Für Ansporn ist auf alle Fälle gesorgt, das Preisgeld ist mit 15.000 Euro pro Turniertag kein Lercherl.