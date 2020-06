Frau (29) in Station vor Straßenbahn gefallen: Tot

Erneut hat es in Wien einen tödlichen Unfall mit einer Straßenbahn gegeben. Nachdem am Dienstag ein Pensionist im Bezirk Favoriten von einer Garnitur erfasst und getötet worden war, ist am Mittwochvormittag am Bahnhof Meidling eine 29-Jährige ums Leben gekommen. Sie war vor eine einfahrende Straßenbahn gefallen.