Fußgänger in Wien von Straßenbahn erfasst - tot!

Tödlicher Verkehrsunfall in Wien-Favoriten: Ein Mann ist am Dienstag in der Otto-Probst-Straße von einer Straßenbahn erfasst worden. Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät, er erlag seinen schweren Verletzungen, wie der Sprecher der Wiener Linien, Daniel Amann, gegenüber krone.at bestätigte.