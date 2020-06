Dieser Sechser tut doppelt weh

„Alles für geilen Verein“

Heute in Wolfsberg fehlt Balaj gesperrt. Schlägt die Stunde von Ex-WAC-Kicker Kevin Friesenbichler? „Ich wäre froh, wenn ich spielen dürfte. Ich kann jedem nur versichern, dass ich alles gebe“, so der Ex-Bayern- und Gdansk-Legionär, dem klar ist: „Stürmer werden für Tore geholt, also schaut das für Medien und Fans derzeit nicht gut aus. Wir tun uns schwer, große Chancen herauszuspielen. Aber wir müssen da alle geschlossen den Weg aus dieser Situation herausfinden. Wir sitzen ja alle zusammen in diesem Loch. Und es muss längst jedem Spieler klar sein: Wenn er für diesen geilen Verein nicht alles investiert, könnte er am Ende ausgemustert werden!“