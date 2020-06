Mord-Drohungen via Instagram

Laut der Staatsanwaltschaft soll sie über Monate Morddrohungen an mehrere Person verschickt haben. Drei Opfer erhielten etliche Droh-SMS, garniert sogar mit Messer-Emojis – also deutlichen Symbolen. 29 solcher Nachrichten bekam eines der Opfer, 27 ein weiteres. Auch eine Lehrerin einer Mittelschule im Pinzgau wurde mehrfach Ziel der hasserfüllten Drohungen. Sogar ein Fake-Profil soll das Mädchen bei Instagram eingerichtet und ihre Ex-Lehrerin damit massiv diskreditiert und an der Ehre verletzt haben – teilweise auch mit Bild-Montagen. Mit psychischen Folgen, wie der Opfer-Anwalt untermauerte.