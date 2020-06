Eltern zwangen Sohn (11) zum Wassertrinken - tot

Zu wenig Wasser zu trinken, kann gefährlich für die Gesundheit sein - aber auch das Gegenteil, also zu viel Wasser zu sich zu nehmen, kann zum Tod führen: Nachdem ein elfjähriger Bub vor ein paar Wochen in den USA an einer Wasservergiftung gestorben war, nahm der Fall nun eine noch tragischere Wendung. Die Eltern des Kindes stehen unter Mordverdacht, weil sie den Buben gezwungen haben sollen, drei Liter Wasser in nur vier Stunden zu trinken.