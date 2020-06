Mit E-Tretroller und 1,7 Promille Crash verursacht

Der 36-Jährige hatte sich laut Polizei bereits im Vorfeld offenbar nicht an die Verkehrsregeln gehalten. So dürfte er zuvor „vorschriftswidrig die Verbindungsfahrbahn zwischen den Gürtelfahrbahnen auf Höhe Laudongasse gegen die Einbahnführung genützt haben“, so Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag.