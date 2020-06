Hollywood ist „rücksichtslos und frauenfeindlich“

Liaison mit Machine Gun Kelly

Privat genießt Megan Fox gerade eine Romanze mit dem Rapper Machine Gun Kelly. Die 34-jährige Schauspielerin und der 30-jährige Rapper lernten sich während der Dreharbeiten zu dem Film „Midnight in the Switchgrass“ kennen und Fox, die sich kürzlich nach 16 Jahren Beziehung von ihrem Mann Brian Austin Green getrennt hat, soll es genießen, in einer neuen und aufregenden Beziehung zu stecken.