Teeniestar Elgort weist Missbrauchsvorwürfe zurück

„Einvernehmliche Beziehung“

Die Darstellung der Frau entspräche nicht dem, was damals passiert sei, schrieb Elgort in seiner Erklärung. Er habe 2014 in New York als 20-Jähriger „eine kurze, rechtmäßige und völlig einvernehmliche“ Beziehung gehabt. Er entschuldigte sich aber für sein „unmögliches Verhalten“, als er den Kontakt plötzlich abgebrochen habe und sich dabei „kindisch und gemein“ verhalten habe. Er schäme sich zutiefst dafür.