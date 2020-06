Jetzt mehr denn je: Österreich isst regional

Die Macht der Konsumenten

Aber es gibt noch viel zu tun! Wenn der Gesetzgeber etwa bei der Hendlproduktion die weltweit strengsten Auflagen in Sachen Tierwohl vorgibt, und dann aber beim Backhendl in den Kasernen billigeres ungarisches Huhn unter der Panier zum Vorschein kommt, so ist das absurd, kritisiert Royer. Neben der Politik haben auch alle Konsumenten einen Auftrag. Jeder Einzelne von uns hat es in der Hand: „Mit jedem Griff ins Regal erteilen wir einen Produktionsauftrag“, sagt Hannes und zitiert eine neue Studie der Uni Linz, wonach 20 Prozent mehr heimische Lebensmittel statt weltgereister Produkte 46.000 zusätzliche Arbeitsplätze bedeuten und das BIP um 4,6 Milliarden Euro erhöhen würden. Wenn wir zukünftig öfter Österreich ins Einkaufswagerl legen, dann sichern wir langfristig eine krisenfeste Versorgung mit Lebensmitteln.