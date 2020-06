Rummenigge-Rüffel für Müller und Ex-Coach Kovac

Sensationelle 26 Siege feierte Flick in seinen ersten 29 Spielen als Bayern-Trainer - und auch die Meisterschaft hat er auf Anhieb gewonnen. Doch was hat der neue Erfolgscoach der Bayern so viel besser gemacht, als Vorgänger Kovac, wollte das ZDF wissen. Die schonungslose Antwort von Rummenigge: „Also erst mal: Er hat einen klaren Plan. Ich glaube, dass er am Anfang etwas unterschätzt worden ist, er war ja Co-Trainer von Niko Kovac. Er hat gewisse Werte wieder eingeführt und die Mannschaft ist ihm wunderbar gefolgt.“ Hansi Flick habe eben „eine hohe Empathie mit der Mannschaft. Er vertraut den Spielern und sie vertrauen ihm.“ Soll heißen: Das war bei Kovac nicht der Fall.