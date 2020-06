Thiem plant Monsterprogramm - US Open inklusive

„Er brennt auf die US Open“

Stars wie Rafael Nadal, Novak Djokovic oder Simona Halep erwägen, die US-Turniere sausen zu lassen. Wegen der strengen Auflagen, unter denen diese stattfinden - obwohl sie gegenüber ersten Entwürfen gelockert wurden. Das war für Dominic kein Thema. „Du kannst nicht auf einen Grand Slam verzichten, wenn so lange pausiert wurde“, so Wolfgang Thiem. „Dominic brennt auf die US Open, wieder Turniere zu spielen.“ Daher rechnet er damit, dass letztlich alle Stars in New York mit dabei sind. Vorausgesetzt die dortige Virus-Situation verschlechtert sich nicht wieder. In zwei Monaten kann viel passieren.