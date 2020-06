Wütender Protest vor Villa des Geschäftsführers

Wegen des Corona-Ausbruchs in seinem Schlachthof in Nordrhein-Westfalen gerät der Fleischproduzent Clemens Tönnies immer stärker ins Kreuzfeuer der Kritik. Mehr als 700 seiner Angestellten im Landkreis Gütersloh wurden bereits positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Rund 7000 weitere Kontaktpersonen befinden sich, wie berichtet, in Quarantäne. Viele werfen dem Tönnies-Miteigentümer fahrlässiges Handeln und die Gefährdung von Menschenleben aus Profitgier vor. Am Donnerstag protestierten zahlreiche wütende Menschen vor der Villa des 63-jährigen Unternehmers.