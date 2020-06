Mehr als 650 Infizierte auf deutschem Schlachthof

„Gesundheit der Beschäftigten für Profite aufs Spiel gesetzt“

Corona-Ausbrüche in deutschen Schlachtbetrieben haben in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Im Zuge der Berichterstattung rückten auch die Arbeits- und Unterbringungsbedingungen in den Fokus und wurden vielfach kritisiert. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter brachte es am Mittwoch am schärfsten auf den Punkt: „Die Gesundheit der Beschäftigten wird für die Profite der Fleischbarone aufs Spiel gesetzt.“