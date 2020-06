Zahl der Arbeitsunfälle in Tirol weiter rückläufig

Am meisten Unfälle am Bau

Die häufigsten Arbeitsunfälle in Tirol ereigneten sich 2019 in den Branchen Bau (Unfallrate 76,39%, pro 1.000 Beschäftigungsverhältnisse), Herstellen von Waren (29,48%, pro 1.000 Beschäftigungsverhältnisse) sowie in der Wirtschaftsklasse Handel (22,83%, pro 1.000 Beschäftigungsverhältnisse).