„Unfassbare Entgleisung“ Hofers: IGGÖ-Chef empört

„Umgehend eine Entschuldigung“ von FPÖ-Chef Norbert Hofer forderte am Mittwoch der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ümit Vural. Hofer hatte am Dienstag bei einer FPÖ-Demo in Wien den Koran als „gefährlicher als Corona“ bezeichnet. Es stehe der Verdacht der Verhetzung und der Herabwürdigung religiöser Lehren im Raum, die Staatsanwaltschaft Wien sollte Hofers Aussagen prüfen.