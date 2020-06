First Lady der Ukraine wegen Coronavirus im Spital

Die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, ist wegen einer Coronavirus-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 42-jährige Frau von Präsident Wolodymyr Selenskyj leide an einer mittelschweren Lungenentzündung und werde in einem Spital in Kiew behandelt, teilte das Präsidialamt mit.