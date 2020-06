Überschaubarer „Ohne uns“-Protest der Veranstalter

Neben der Formulierung von Forderungen an die derzeit auf Klausur befindliche Regierung stand auch das Dankeschön von Künstlern an jene, die ansonsten im Hintergrund für deren Auftritte arbeiten, im Mittelpunkt des Abends, durch den Andy Marek und Sonja Kato führten. Wolfgang Ambros meldete sich leicht verkühlt per Video-Zuspielung aus Tirol und erklärte sich „zu 100 Prozent solidarisch“, Willi Resetarits aka Kurt Ostbahn, der mit Gert Steinbäcker (STS) einen gemeinsamen Solidaritäts-Auftritt ablieferte, drückte das etwas drastischer aus: „Ohne euch kenn‘ ma scheißn geh‘n!“