Raddiebe sorgten für nächtliche Kontrollen

Zahlreiche Anrufe gingen am Samstagabend am Polizeiposten in Kirchschlag ein. Besorgte Bürger meldeten: „Verdächtige Männer in noch verdächtigeren Autos“. Die unbekannten Gestalten sollen seelenruhig in Wohnsiedlungen nach Beute Ausschau gehalten haben, die Stimmung war höchst angespannt, heißt es. „Wir haben das weiße Fahrzeug gesehen, aber Kennzeichen war keins ersichtlich“, so ein Anrainer. Die Polizei reagierte blitzschnell mit einem Planquadrat und kontrollierte streng. Treffer gab es aber schließlich keinen und gegen Sonntagnachmittag gab es dann auch Entwarnung.