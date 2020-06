Lebensrettung per Helikopter

Einen Abend im Kreise seiner Lieben verbrachte ein Burgenländer in Forchtenstein. Doch plötzlich schwollen die Atemwege des etwa 25-Jährigen zu, und der junge Mann bekam keine Luft mehr - Notruf! In der Landessicherheitszentrale erkannte man sofort den Ernst der Lage und entsandte einen Wagen des Roten Kreuzes Mattersburg zum Notfallort. Obwohl es schon dämmerte, alarmierte der Disponent zusätzlich auch den ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 3 aus Wiener Neustadt. „Weil eine Landung am Einsatzort nicht möglich war, setzte unser Pilot die fliegende Intensivstation auf einem Sportplatz auf. Die Exekutive sicherte das Areal ab“, erläutert ein Sprecher. Per Polizeiwagen ging es für Flugretter und Notarzt dann weiter zum Patienten.