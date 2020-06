Kind übergoss sich mit heißem Wasser: verletzt!

Die Schwester des Kleinkindes füllte in der Küche ihres elterlichen Wohnhauses heißes Wasser in eine Tasse. In einem unbeobachteten Moment griff ihr eineinhalb Jahre alter Bruder zur Tasse. Diese kippte dann aber um und das Heißwasser übergoss sich über das Kleinkind. Die anwesenden Eltern konnten den Vorfall nicht verhindern. Nach ärztlicher Erstversorgung wurde der Bub mit dem C11 sofort in das LKH Graz eingeliefert.