Sollbauer vor Restart: „Das ist erschreckend!“

Dem nicht genug: In jeder Covid-19-Testrunde der 2. Liga gab es neue Infizierte - in der letzten waren es sechs, davor gar einmal acht, einmal zehn! „Stoke-Trainer Michael O’Neill ist dabei der prominenteste Fall, auch zwei Mitarbeiter von Barnsley hat es getroffen - trotz strenger Maßnahmen. Das ist erschreckend, da geht man mit einem mulmigen Gefühl auf den Platz“, so der 30-Jährige. In England sind die Corona-Zahlen zwar rückläufig, dennoch sind immer noch 50 bis 250 Tote pro Tag zu beklagen.