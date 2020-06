Nach Küchenbrand sieben Menschen im Spital

Gegen 12.25 Uhr wurde die Polizei über einen Küchenbrand in der Neubaugasse informiert. Beim Eintreffen der Beamten war die Berufsfeuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 23 Personen vor Ort und hatte den Brand bereits gelöscht. Wie sich herausstellte, hatte ein 40-jähriger Hausbewohner einen Kochtopf auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen. Durch die Überhitzung geriet der Filter des Dunstabzuges in Brand und es entstand starke Rauchentwicklung. Der 40-Jährige, seine Partnerin und vier Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren wurden vorsorglich ins LKH Graz eingeliefert. Ein 45-jähriger Hausbewohner klagte ebenfalls über Atembeschwerden und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz-West eingeliefert. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.