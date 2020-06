KW 24 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

The Other - Haunted

Mit Horropunk sind wir hierzulande mehr als gut bedient, schließlich gelten die Bloodsucking Zombies From Outer Space seit vielen Jahren auch außerhalb der Landesgrenzen so einiges. Aber auch beim großen Nachbarn tummeln sich starke Talente. The Other sind mit ihrem achten Album schon eine Institution im Genre und wissen natürlich, worauf es in diesem Genre ankommt. „Haunted“ ist dementsprechend ein mehr als vitales Lebenszeichen der Rheinländer und beweist, dass man den Urvätern Misfits nicht unbedingt nachspielen muss, um aufzufallen. Schon vom starken Opener „Mark Of The Devil“ an begeistert Frontmann Rod Usher mit „Oooh“-Chören und wird dabei punkig-flott von den Kollegen begleitet. Rhythmus, Melodien und lyrischer Horror halten sich in den Highlights „Vampire Girl“, „Absolution“ und „The Silence After The First Snow“ die Waage. Hier stirbt es sich wahrlich wunderbar - und Abnützungserscheinungen sind nicht zu erkennen. 7/10 Kronen