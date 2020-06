Neue Wahllokale und -zeiten in 61 Gemeinden

Bis zum Wochenende hatten Gemeinden Zeit, den Hygieneleitfaden mit den Wahllokal-Gegebenheiten abzugleichen und Änderungen zu beantragen. „Sie haben beurteilt, ob sich die Empfehlungen des Leitfadens mit den baulichen Gegebenheiten vereinbaren lassen.“ So manche Gemeinde entschied daraufhin, in andere Wahllokale auszuweichen. In Bruck an der Mur etwa kam neu das Erdgeschoß des Wirtschaftsparks hinzu, so Wlattnig.