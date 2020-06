Reptilienzoo Nockalm fehlen heuer die Touristen

Der Reptilienzoo Nockalm finanziert sich hauptsächlich durch die zahlreichen Gäste aus dem In- und Ausland, die zu Hunderten jedes Jahr die größte Giftschlangen-Ausstellung in Europa besuchen. Wegen Corona bleibt der Besucherandrang aus. Außerdem kann Betreiber Peter Zürcher nur maximal zwölf Gäste in die Räumlichkeiten lassen. „Ich muss ja für jede Person 20 Quadratmeter Platz lassen.“ Damit sich die Kärnten Card rechnet, bräuchte der Reptilienexperte aber täglich 300 bis 400 Besucher. Vor allem Italiener, Deutsche und Holländer schätzen den Zoo. Der schleppende Verkauf von Schlangen oder von Gift an Labore macht das Kraut momentan nicht fett.