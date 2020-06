F1-Weltmeister Hamilton gibt endlich wieder Gas

Zuletzt hatten beide bei den Testfahrten Ende März hinter dem Steuer eines Formel-1-Wagens gesessen und Gas gegeben. Danach sorgte die Coronavirus-Pandemie für einen monatelangen Stillstand. Die Saison soll nun mit rund viermonatiger Verspätung am 5. Juli auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg in der Steiermark beginnen. Vorerst sind insgesamt acht Rennen in Europa geplant.