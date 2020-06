Wirbel um „Tankstellen-Ötzi“

Im Zuge eines Polizeieinsatzes wurde der Pensionist am Dienstag gegen seinen Willen ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. „Ich wollte Hilfe, und jetzt sperren sie mich in die Psychiatrie. Meine Autoschlüssel wurden mir abgenommen“, so K., kurz bevor der telefonische Kontakt abbrach. Seitens der Exekutive spricht man von einer Hilfeleistung nach behördlicher Anordnung. Wie die Betreuung von „Ötzi“ nun aussehen soll, ist unklar. Seitens der Pflegeexperten sieht die Zukunft aber nicht rosig aus: „Eine Betreuung wird von Herrn K. abgelehnt, aufgrund seines Verhaltens wäre aus heutiger Sicht auch nur ein Pflegeheim für psychiatrische Patienten geeignet“, heißt es.