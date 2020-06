20 Meter Zaun weg: Florianis sind sauer!

In wenigen Wochen kann die Feuerwehr Winklarn endlich in ihr neues Feuerwehrhaus übersiedeln. Doch die Vorfreude ist seit Mittwochfrüh ordentlich getrübt. Unbekannte hatten in der Nacht nämlich rund 20 Meter Doppelstabzaun gestohlen, der eigentlich in Kürze montiert werden sollte. „Solche Aktionen stimmen uns ziemlich nachdenklich“, ärgern sich die Kameraden. Denn seit dem Start der Bauarbeiten für den mehr als eine Million teuren Neubau haben die Florianis neben ihren „normalen“ Einsätzen unzählige Stunden aufgebracht, möglichst viele Arbeiten am Haus selbst durchzuführen und damit Kosten zu sparen. „Die Tat ist umso trauriger, wenn man bedenkt, dass man eine Feuerwehr bestiehlt, die ihre Zeit sowohl für den Bau als auch ganzjährig für die Sicherheit der Bevölkerung freiwillig aufbringt“, heißt es seitens der Feuerwehr.