Schlange machte es sich in Haus gemütlich

Um die Mittagszeit wurden die Neulengbacher Florianis am Dienstag zu einer Tierrettung in ein Wohnhaus gerufen. Eine Äskulapnatter schlängelte sich ins Gebäude und machte es sich dort hinter einem Wandverbau gemütlich. „Wir mussten viele Möbel in der Wohnung verrücken, um sie einzufangen“, heißt es dazu von den Florianis. In einem mit Luftlöchern versehenen Kübel konnte der ungeladene Gast dann abtransportiert und unversehrt in einem Waldstück ausgesetzt werden.