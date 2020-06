Modehaus Chanel startet nach Corona neu durch

Den Anfang macht die Cruise Collection, die am 15. November in die Läden kommt. „Wir ziehen es vor, sechs fokussierte Kollektionen zu machen statt zwei, die endlos sind“, erklärt Pavlovsky. „Wir haben uns diesen Rhythmus ausgesucht und mögen ihn und glauben, dass es das ist, was unsere Kunden in unseren Stores sehen wollen. Deshalb halten wir uns an diesen Terminplan.“